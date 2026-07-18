Смертоносная сальмонелла в мясе: что на самом деле произошло в известном отеле

После отдыха в одной из ставропольских гостиниц за медицинской помощью обратились около 80 человек, включая детей. Причиной резкого ухудшения самочувствия постояльцев, по предварительным данным следствия, стали зараженные мясные блюда, пишет Газета.ру.

Масштабы происшествия и текущая ситуация

В Ставропольском крае зафиксирован случай массового отравления отдыхающих в гостиничном комплексе «Золотые пески». В общей сложности с недомоганием к медицинским работникам обратились 79 граждан, среди которых оказалось 25 несовершеннолетних. Представители регионального министерства здравоохранения в своем официальном канале проинформировали, что в период с 13 по 17 июля 53 пострадавших были распределены по 10 медицинским учреждениям субъекта, тогда как другие пациенты получают необходимую терапию в домашних условиях. Пострадавшие жаловались на сильную лихорадку, рвоту и расстройство желудка.

Расследование причин инцидента

Выяснением всех обстоятельств случившегося занялись сотрудники Следственного комитета, которые уже открыли уголовное производство. Согласно предварительной информации правоохранительных органов, источником распространения острой инфекции послужили бактерии сальмонеллы, находившиеся в готовой еде. По сведениям из неофициальных источников, самочувствие постояльцев отеля ухудшилось сразу после употребления в пищу мясных изделий.

Повторные вспышки и реакция властей

Данный инцидент оказался вторым крупным случаем распространения кишечной инфекции в регионе за последнее время. Несколькими месяцами ранее, в конце мая, аналогичное ЧП произошло в пятигорском заведении общественного питания «Мао Бао». После майских событий руководитель Ставрополья Владимир Владимиров распорядился провести масштабные инспекции санитарного состояния пищеблоков в образовательных учреждениях и лагерях отдыха, а впоследствии распространил эти проверочные мероприятия на всю территорию края.