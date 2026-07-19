Движение в Ногинске ограничено из-за пожара на нефтебазе после атаки БПЛА

В Богородском городском округе введены временные ограничения дорожного движения после атаки беспилотных летательных аппаратов. Глава муниципалитета Денис Семенов в своем Telegram-канале сообщил, что перекрытие трасс и перекрестков продлится до завершения тушения пожара на нефтебазе. Чиновник уточнил, что на месте происшествия развернута магистральная рукавная линия для обеспечения работы пожарных расчетов, и призвал местных жителей заранее планировать объездные маршруты с пониманием отнестись к вынужденным мерам, передает « Газета.Ru ».

Ночью беспилотники атаковали сразу несколько объектов. В Котовске Тамбовской области удару подвергся логистический центр Wildberries. По официальным данным, в результате происшествия погибли семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести. В регионе принято решение об отмене всех развлекательных мероприятий.

Подмосковье также пострадало от налета БПЛА. В Электростали обломки одного из аппаратов стали причиной возгорания в здании детского сада. Всего в Московской области зафиксировано 61 пострадавший, один из них скончался. Кроме того, в Ногинске загорелась нефтебаза, расположенная вблизи родильного дома — власти приняли решение об эвакуации медицинского учреждения. На месте продолжают работать оперативные службы, ситуация находится на контроле региональных властей.

Ранее сообщалось, что взрыв и пожар произошли на базе отдыха в Московской области.