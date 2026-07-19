Беспилотники атаковали промзону под Ставрополем: вспыхнул пожар, введен режим ЧС

В ночь на 19 июля окрестности Ставрополя подверглись атаке беспилотников. О текущей обстановке в своем телеграм-канале рассказал губернатор края Владимир Владимиров, пишет ТАСС .

По словам главы региона, прямо сейчас силы ПВО продолжают отражать налет вражеских дронов в районе краевой столицы. Однако избежать последствий на земле не удалось. В промышленной зоне хутора Вязники Шпаковского округа зафиксированы два очага возгорания.

На место стянуты все необходимые службы. Пожарные расчеты борются с огнем, параллельно работают спасатели и оперативные группы. К счастью, по первым докладам, обошлось без жертв — погибших и раненых нет.

Владимиров добавил, что в связи с происшествием на территории незамедлительно ввели режим чрезвычайной ситуации местного уровня. Это позволит быстрее скоординировать работу всех ведомств и ликвидировать последствия.

Ранее синоптики предупредили о грозах в Московском регионе 20 июля.