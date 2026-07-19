13 регионов превысили пенсионный порог в 30 тысяч рублей

Аналитики ТАСС изучили статистику Социального фонда за июнь 2026 года и составили рейтинг регионов России с наиболее высоким уровнем пенсионного обеспечения неработающих граждан. Выяснилось, что в 13 субъектах РФ средняя пенсия превысила отметку в 30 тысяч рублей.

Лидерами по размеру выплат стали северные и дальневосточные территории. Самая высокая средняя пенсия зафиксирована на Чукотке — 44 тысячи рублей. В Ненецком автономном округе этот показатель составил 40 тысяч, в Камчатском крае — 39,4 тысячи, в Магаданской области — 39,2 тысячи. В Ямало-Ненецком АО пенсионеры получают в среднем 38,1 тысячи, в Ханты-Мансийском АО — 38,4 тысячи.

В Мурманской области средняя пенсия достигла 35,6 тысячи, в Сахалинской — 35,1 тысячи. Республика Коми показала результат в 33 тысячи, Архангельская область — 32,6 тысячи. В Карелии выплаты составили 31,7 тысячи, в Хабаровском крае — 30,2 тысячи. Замыкает список Республика Якутия — 34,6 тысячи.

При этом средний показатель по всей стране среди неработающих пенсионеров в июне 2026 года, по данным Соцфонда, составил 25 838 рублей. Таким образом, в перечисленных регионах пенсионное обеспечение превышает общероссийский уровень на 17–70 процентов.

Ранее сообщалось, что с августа удвоят фиксированную выплату для и инвалидов I группы.