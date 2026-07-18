Умер журналист и телеведущий Сергей Шолохов

Российский журналист и телеведущий Сергей Шолохов скончался на 68-м году жизни. О смерти журналиста ТАСС сообщил его пасынок — музыкант и шоумен Всеволод Москвин. Он подтвердил агентству, что Сергей Шолохов ушел из жизни.

Сергей Шолохов был известен как журналист, телеведущий и автор проектов, посвященных культуре, кинематографу и общественной жизни. За годы профессиональной деятельности он приобрел широкую известность благодаря работе на российском телевидении и многочисленным интервью с деятелями искусства.

Сергей Шолохов родился 27 сентября 1958 года в Ленинграде в семье палеонтолога и архитектора. Получив филологическое образование, он начинал профессиональную деятельность в издательской сфере, а в середине 1980-х годов защитил кандидатскую диссертацию, посвященную сценическим и экранным интерпретациям произведения Александра Пушкина «Моцарт и Сальери».

С 1987 года Шолохов работал на телевидении. Широкую известность ему принесла программа «Пятое колесо», где он был одним из авторов и ведущих. Один из выпусков передачи, получивший впоследствии неофициальное название «Ленин — гриб», стал одним из самых известных телевизионных эпизодов конца XX века и положил начало популярному интернет-мему.

В разные годы журналист также вел авторскую программу «Тихий дом», сотрудничал с зарубежными образовательными учреждениями, в том числе с Гарвардской школой управления, и возглавлял продюсерский центр «Петербург — Культура».

Сергей Шолохов был женат на писательнице и кинокритике Татьяне Москвиной. В семье воспитывались двое сыновей.

Обстоятельства и причина смерти на данный момент официально не раскрываются.

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