Равнения на Сирию не будет: немецкие власти вводят тотальные проверки для мужчин

Министерство внутренних дел ФРГ выступило за ужесточение миграционной политики в отношении военнообязанных граждан Украины. Желание избежать призыва больше не будет автоматическим основанием для получения защиты, а каждый случай начнут рассматривать индивидуально. Об этом заявил глава МВД ФРГ Андреас Добриндт в интервью изданию Welt am Sonntag.

Инициатива ужесточения правил

Граждане Украины призывного возраста в скором времени могут лишиться возможности автоматического оформления статуса беженца на территории Германии в случае уклонения от мобилизационных мероприятий. С соответствующей инициативой выступил руководитель Министерства внутренних дел ФРГ Александер Добриндт в ходе беседы с журналистами немецкого издания Welt am Sonntag. Руководитель ведомства призвал кардинально пересмотреть принципы работы с мигрантами, прибывающими с украинской территории, указав на необходимость прекращения практики автоматической выдачи разрешений на пребывание.

Новые критерии предоставления защиты

В своем выступлении Александер Добриндт подчеркнул, что существует фундаментальное различие между вынужденными переселенцами из зоны боевых действий и людьми, пытающимися избежать призыва. По заявлению министра, нежелание исполнять воинскую обязанность на родине не может расцениваться как законная причина для предоставления иностранного убежища и не наделяет лиц призывного возраста правами на государственную защиту.

Возможные последствия для мигрантов

Если ранее украинские мужчины, подпадающие под мобилизацию, гарантированно получали статус временной защиты в ФРГ, то скорректированный регламент обяжет миграционные службы проводить детальный персональный аудит каждого поданного прошения. Учитывая, что сейчас в Германии находятся сотни тысяч граждан Украины, внедрение новых жестких инструкций может создать юридические основания для депортации тех лиц, кто не сумеет доказать соответствие обновленным требованиям. Окончательное утверждение пакета данных поправок на законодательном уровне пока находится на стадии обсуждения.