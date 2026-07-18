Опасно для желудка: гастроэнтеролог предупредила о вреде сдерживания газов

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог «СМ-Клиники» Елена Бутенко в интервью изданию « Лента.ру » предостерегла от привычки, которая на первый взгляд может показаться проявлением хороших манер, но на деле серьезно вредит здоровью. Речь идет о регулярном сдерживании кишечных газов, которое, по словам врача, чревато множеством негативных последствий для желудочно-кишечного тракта и организма в целом.

Врач пояснила физиологический аспект проблемы: в норме в течение суток в кишечнике здорового человека образуется до полутора литров газообразных веществ. Природой предусмотрено их свободное выведение через прямую кишку. Однако если этот процесс искусственно блокируется, часть газов — в частности, сероводород, метан и углекислый газ — начинает всасываться в кровоток. Это, как предупредила специалист, способно вызвать симптомы общей интоксикации организма.

Последствия регулярной задержки газов, по словам Бутенко, не ограничиваются легким дискомфортом. Их накопление в кишечнике провоцирует чувство распирания, выраженное вздутие живота, болезненные спазмы и даже приступы тошноты. Гастроэнтеролог акцентировала внимание на том, что систематическое подавление естественных позывов значительно повышает риск перерастяжения кишечной стенки, формирования хронического болевого синдрома и развития стойких запоров.

Кроме того, доктор обратила внимание на менее очевидные, но крайне серьезные последствия этой привычки. Среди них — ослабление мышечного аппарата тазового дна, что в перспективе может привести к развитию недержания. В числе других рисков врач назвала синдром раздраженного кишечника и общее ухудшение пищеварительных процессов. Бутенко подчеркнула, что сдерживание газов — это не просто вопрос этикета, а медицинская проблема, игнорирование которой с течением времени может обернуться хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, требующими длительного лечения.

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