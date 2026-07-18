Трагедия на воде в Конаково:

В городе Конаково из водоема извлекли тело погибшего человека. Сотрудники правоохранительных органов осматривают место инцидента и опрашивают свидетелей для установления всех деталей произошедшего.

Обнаружение погибшего и первоначальные действия

В акватории Иваньковского водохранилища, расположенного в городе Конаково, было найдено тело утонувшего человека. Официальную информацию об инциденте распространило региональное управление Следственного комитета. Согласно заявлению ведомства, по факту данного происшествия организовано проведение доследственной проверки. На месте обнаружения работали спасатели Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, которые транспортировали погибшего на берег.

Установление причин трагедии

Представители следственных органов оперативно провели детальный осмотр прилегающей территории и самого тела, а также побеседовали с гражданами, ставшими свидетелями случившегося. Чтобы определить конкретные медицинские причины, приведшие к смерти гражданина, специалисты назначили проведение соответствующей судебно-медицинской экспертизы. В настоящее время сотрудники профильных служб продолжают выяснять все сопутствующие обстоятельства этой трагедии.