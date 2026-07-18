Ядовитое облако преодолело 400 километров: экологи бьют тревогу на северо востоке США

Экологическая обстановка на северо-востоке США резко ухудшилась из-за масштабных природных пожаров в соседней стране. Смог окутал крупнейшие американские мегаполисы, сделав знаменитый монумент практически невидимым с побережья. Об этом сообщает Fox News на своем канале в YouTube.

Последствия канадских пожаров в США

Густой дым, вызванный масштабными природными возгораниями на территории Канады, достиг Нью-Йорка и снизил видимость в городе. Американский телеканал Fox News продемонстрировал кадры, на которых легендарная Статуя Свободы едва различима со стороны реки Гудзон. Экологическое бедствие затронуло и другие крупные городские центры, расположенные в северо-восточной части Соединенных Штатов Америки, несмотря на то что эпицентр катастрофы находится на расстоянии 400 километров от канадской границы.

Политическая реакция и угроза санкций

Ухудшение качества воздушных масс в США спровоцировало жесткую реакцию в американском парламенте. Сенатор от Республиканской партии Берни Морено объявил о подготовке специального законопроекта, предусматривающего введение ограничительных мер против соседнего государства. По мнению законодателя, канадская администрация проявила халатность и не выделила достаточный объем денежных средств на профилактику лесных пожаров. Документ, нацеленный против официальных лиц Канады, планируется вынести на обсуждение уже на будущей неделе.

Масштаб стихийного бедствия

Период повышенной пожарной опасности в канадских лесах традиционно продолжается с мая по октябрь. В июле текущего года ситуация обострилась из-за установившейся аномальной жары. В настоящее время экстренные службы Канады пытаются ликвидировать очаги возгорания более чем в 830 точках по всей стране.