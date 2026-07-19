Индивидуализм и счастье: почему зумеры не влюбляются на работе

Клинический психолог и сексолог Сергей Волков в интервью « Известиям » объяснил, почему поколение зумеров принципиально отличается от старших возрастных групп в вопросах совмещения личной жизни и профессиональной деятельности. По словам специалиста, молодые люди воспринимают работу исключительно как утилитарный инструмент для достижения жизненных целей, а не как неотъемлемую часть своего существования.

Психолог подчеркнул, что зумеры не склонны к эмоциональному вовлечению в корпоративную культуру. Фразы о том, что коллектив — это «одна семья», как отметил Волков, вызывают у них скорее раздражение, чем желание сближаться. Это распространяется не только на служебные романы, но и на любые внерабочие активности: тимбилдинги, совместные празднования дней рождений и корпоративы. Личная жизнь, по мнению представителей этого поколения, не должна пересекаться с рабочими процессами.

Эксперт также акцентировал внимание на том, что у зумеров достаточно общения вне офиса — даже если оно происходит преимущественно в виртуальной среде. В основе мировоззрения поколения Z, по словам Волкова, лежат индивидуализм и стремление к личному счастью. Он резюмировал, что навязывание старых моделей поведения новому поколению неэффективно, а принятие их индивидуального пути может привести к формированию общества более удовлетворенных жизнью людей.

Ранее инсайдер раскрыл характеристики неубиваемого телефона Nokia с мощной батареей.