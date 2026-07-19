Торнадо, град и наводнение: Вашингтон под ударом стихии

Национальная служба погоды США объявила о комплексе метеоугроз для столичного региона, передает « Газета.Ru ». Для Вашингтона и прилегающих районов Мэриленда и Вирджинии одновременно действуют предупреждения о торнадо, мощном шторме, наводнении и загрязнении воздуха.

Синоптики прогнозируют торнадо до 21:00 по местному времени (03:00 мск воскресенья). Штормовое предупреждение охватывает пять округов Мэриленда и около 20 населенных пунктов. Ожидаются порывы ветра свыше 26 метров в секунду и град диаметром до 2,5 сантиметра — размером с мяч для гольфа. Эпицентр шторма находится в 80 километрах к северо-западу от американской столицы. Метеорологи предупредили, что разрушительный ветер способен валить деревья, повреждать здания и автомобили, а также блокировать дорожное движение, создавая угрозу для жизни людей на улице.

Параллельно объявлена угроза наводнений: из-за обильных осадков возможны разливы рек и ручьев, затопление низинных участков и подтопление городских территорий с несовершенной ливневой канализацией. Дополнительным фактором риска стало загрязнение воздуха в ряде пригородов Мэриленда — его источником служат лесные пожары в Канаде. Предупреждение о смоге сохраняется до полуночи воскресенья.

Напомним, что в апреле мощнейший торнадо обрушился на штат Оклахома. Тогда стихия практически стерла с лица земли город Энид с населением более 47 тысяч человек, не менее 10 человек получили травмы.

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