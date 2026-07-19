Маркетплейс вводит антикризисные меры для восстановления поставок

Маркетплейс Wildberries объявил о запуске первых антикризисных мер для поддержки продавцов после недавних атак беспилотников на логистическую инфраструктуру. Основатель компании Татьяна Ким в своем Telegram-канале сообщила, что с текущего дня вводятся скидки на хранение товаров на ряде складских площадок сроком на 45 дней с момента поставки. Кроме того, для партнеров маркетплейса вводится стопроцентная скидка на транзитные поставки в региональные склады, передает ТАСС .

Ким пояснила, что эти решения призваны помочь селлерам оперативно перераспределить товарные остатки и сократить дополнительные издержки в период восстановления логистических цепочек. По ее словам, руководство компании понимает, как важно для партнеров как можно быстрее вернуться к привычному графику работы.

При этом основательница Wildberries уточнила, что представленные меры являются лишь первым этапом поддержки. Параллельно команда маркетплейса продолжает работу над более комплексным механизмом компенсаций для пострадавших продавцов. Однако этот процесс, как пояснила Ким, требует тщательной оценки последствий и определения точного объема выплат. По экспертным оценкам, на разработку и внедрение финального пакета поддержки потребуется до 30 дней. О дальнейших шагах компания пообещала информировать партнеров дополнительно.

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