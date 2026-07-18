Инсайдер раскрыл характеристики неубиваемого телефона Nokia с мощной батареей

В интернет утекли технические параметры грядущего кнопочного телефона от Nokia, который оснащен мощной батареей, функцией внешнего аккумулятора и сверхъярким встроенным фонариком для любителей походов, пишет Газета.ру.

В социальных сетях были опубликованы ключевые характеристики готовящегося к выходу кнопочного аппарата Nokia 300 4G Power Bank. Сведениями поделился профильный инсайдер под псевдонимом Hmd_Meme’s. Согласно обнародованным спецификациям, мобильное устройство снабдят экраном диагональю 2,4 дюйма с рабочим разрешением QVGA, а также скромным фотомодулем на 0,3 Мп. Главным достоинством новинки станет элемент питания емкостью 3700 мАч, позволяющий девайсу функционировать в режиме ожидания до 44 суток без подключения к розетке.

Режим внешнего аккумулятора и интерфейсы

Устройство способно выполнять роль полноценного пауэрбанка, отдавая энергию другим гаджетам посредством технологии обратной зарядки мощностью 5 Вт. Для восполнения собственного ресурса батареи инженеры предусмотрели современный порт USB-C с поддержкой 18-ваттной зарядки. Гаджет также получит пыле- и влагозащищенный корпус, соответствующий международному стандарту IP65, встроенный модуль Bluetooth, слот под установку накопителей формата microSD объемом до 32 ГБ и классический аудиоразъем 3,5 мм для подключения проводной гарнитуры.

Дополнительные походные опции

Модель получит интегрированный медиаплеер, радиоприемник и поддержку мобильных сетей четвертого поколения 4G. Особый акцент разработчики сделали на интеграции высокомощного светодиодного фонаря, ориентированного на эксплуатацию в условиях дикой природы. Согласно инсайдерским сведениям, интенсивность его светового потока в 2 раза превзойдет показатели аналогичного элемента смартфона iPhone 16 Pro. Информации о точных сроках официального релиза и розничной стоимости новинки на данный момент нет.