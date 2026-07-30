«Абсолютно заслуженная победа»: трое педагогов из Коломны получили губернаторскую премию

В 2026 году высокую оценку получили: учитель физической культуры Радужненской школы Юрий Ратников, преподаватель истории и обществознания средней школы № 30 Екатерина Сергеенко, а также учитель географии гимназии № 2 «Квантор» Даниил Синицын.

Конкурс проводится по инициативе губернатора Андрея Воробьева и нацелен на поддержку талантливых специалистов, рост престижа педагогической профессии и распространение передовых образовательных методик. Члены жюри оценивают не только стаж и результаты работы, но и наличие авторских разработок, а также успехи учеников на олимпиадах и экзаменах.

«Нашу Коломну снова прославили люди одной из самых важных на земле профессий — наши учителя. Эта победа — абсолютно заслуженная. Пусть она дает новые силы для творчества и станет мощным стимулом идти только вперед!» — поздравил педагогов 29 июля глава городского округа Коломна Александр Гречищев.

Педагоги из Коломны смогли подтвердить высокий уровень профессионализма. Каждый из них, по словам организаторов, внес вклад в развитие образования округа, внедрял новаторские подходы и добился значительных успехов у своих подопечных. Денежные поощрения станут признанием их заслуг и стимулом для дальнейшего профессионального роста. Имена победителей пополнили список лучших учителей Подмосковья, которым удалось не только дать прочные знания, но и воспитать у школьников интерес к своим предметам.