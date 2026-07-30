Минпромторг предлагает продлить маркировку полуфабрикатов до февраля 2027 года

Министерство промышленности и торговли России разработало проект постановления правительства, предусматривающий продление эксперимента по маркировке полуфабрикатов и замороженной пищевой продукции. Согласно пояснительной записке, срок проведения добровольного тестирования систем идентификации предлагается сдвинуть с 31 августа 2026 года до 28 февраля 2027 года, пишет РИА Новости .

Эксперимент по маркировке данной категории товаров стартовал 24 ноября 2025 года. Изначально он охватывал продукцию, упакованную в потребительскую тару. Теперь же, как следует из документа, Минпромторг намерен расширить перечень участников и товарных позиций.

Ведомство предлагает включить в эксперимент новые виды продукции: мороженую рыбу, молодые сыры (включая сывороточно-альбуминовые), творог, мороженое и другие виды пищевого льда, как с содержанием какао, так и без него. Как пояснили в министерстве, расширение перечня и продление тестового периода позволят участникам рынка плавно адаптироваться к грядущим изменениям.

В Минпромторге уточнили, что инициатива направлена на подготовку бизнеса к введению обязательной маркировки в этой отрасли, которое запланировано на 2027 год. Добровольный этап призван помочь производителям и импортерам отработать механизмы нанесения кодов, интеграцию с системой «Честный знак» и минимизировать возможные риски при переходе к обязательным требованиям.

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