Семиметровый питон устроил ночной перекус: мужчина не дошел с вечеринки до дома — его проглотили целиком

35-летний житель Индонезии возвращался домой после вечеринки, но так и не добрался до постели — на темной тропе на него набросился семиметровый питон, задушил и проглотил целиком, прежде чем семья обнаружила лишь его вещи и следы крови. Об этом сообщает News.com.au.

Трагедия разыгралась около трех часов ночи в Северном Малуку. Хасим Лумбесси шел пешком в родную деревню Вайсакай, когда из придорожных зарослей выметнулась гигантская змея. Она вцепилась мужчине в ногу и моментально обвила его тело, не оставив ни шанса на крик или сопротивление.

Когда мужчина не появился дома, родные забили тревогу и отправились на поиски. На лесной тропе они нашли его рюкзак, сумку и сандалии — вещи были разбросаны, а рядом виднелись капли крови. Односельчане прошли глубже в чащу, ориентируясь по примятой траве, и обнаружили питона с неестественно раздутой средней частью тела. Сомнений не осталось — внутри змеи лежал их сосед.

Чтобы извлечь останки, местные жители разрезали брюхо пресмыкающемуся. Тело Хасима вернули семье для погребального обряда.



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