Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что российские войска в ходе боевых действий на Украине могут установить контроль над Одессой и к концу 2026 года — над всей территорией Донбасса. Об этом сообщает Lenta.ru.

Миршаймер, политолог, специализирующийся на международных отношениях, сказал, что российская армия продолжает улучшать свое положение на поле боя. По его словам, ключевой вопрос заключается в том, какую территорию в итоге удастся освободить. Эксперт выразил мнение, что российские силы возьмут под контроль также Одессу. Кроме того, он отметил, что к концу текущего года под контролем ВС России окажется вся территория Донбасса. Других заявлений или уточнений в опубликованном фрагменте интервью не приводится.



Ранее финский политик обвинил Зеленского в провокации третьей мировой войны.