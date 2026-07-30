70 домов покинули жители поселка Домбаровский из-за лесного пожара

В поселке Домбаровский Оренбургской области объявлена превентивная эвакуация жителей четырех улиц из-за стремительного распространения огня. Губернатор региона Евгений Солнцев сообщил, что жители 70 домов уже согласились временно покинуть свои жилища и разместиться в пунктах временного пребывания, передает газета « Известия ».

Глава региона пояснил, что скорость распространения пламени значительно выросла из-за усилившегося ветра. По его словам, ситуация в Домбаровском районе находится на его личном контроле, специалисты продолжают подворовые обходы для информирования населения. На месте происшествия сформированы два оперативных сектора: один работает в районе поселка Домбаровский, второй — вблизи пустующего детского лагеря «Сокол».

В тушении пожара задействованы 43 специалиста и 17 единиц специальной техники. Для мониторинга обстановки с воздуха используется беспилотная авиационная система, которая позволяет оперативно отслеживать изменения направления огня. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧС нет. Для эвакуированных жителей подготовлены три пункта временного размещения, где организованы питание и условия для временного проживания. Спасатели продолжают борьбу с огнем, ситуация остается на контроле региональных властей.

Ранее сообщалось, что задымление от пожара на складе Wildberries может дойти до Пензы.