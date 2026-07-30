Названы самые востребованные ремонтные услуги в столичном регионе летом 2026 года

В столичном регионе с наступлением летнего сезона значительно вырос интерес к услугам по ремонту и отделке жилья. Об этом сообщили Агентству городских новостей « Москва » в пресс-службах сервисов «Авито Услуги» и «Профи.ру».

По информации аналитиков «Авито Услуги», в июне 2026 года количество обращений за ремонтными работами оказалось примерно на треть выше, чем в декабре прошлого года. Наиболее заметную динамику продемонстрировал сегмент капитального ремонта, спрос на который увеличился на 64%. Косметический ремонт за тот же период стал востребованнее на 25%.

Специалисты также отметили изменение сезонных предпочтений жителей Московского региона. Летом чаще всего заказывают покраску стен и поклейку обоев. За полгода интерес к услугам по окрашиванию помещений вырос на 27%, а количество запросов на поклейку обоев увеличилось на 35%.

При этом зимой наиболее востребованными оставались работы по устройству стяжки пола, установке межкомнатных дверей и монтажу натяжных потолков.

В «Профи.ру» сообщили, что в июне–июле 2026 года общий спрос на ремонтные услуги оказался почти на 13% выше, чем за аналогичный период прошлого года. Самый существенный рост показали специалисты по системам отопления — число обращений к ним увеличилось почти на 41%.

Кроме того, значительно чаще стали приглашать мастеров по ремонту лоджий, демонтажным работам, укладке плитки и установке окон. По мнению экспертов, такая динамика связана с традиционным оживлением строительного и ремонтного сезона в летние месяцы.

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