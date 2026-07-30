Психиатр рассказал, какие болезни может скрывать постоянная тревога
Врач Холодов: постоянная тревога может быть симптомом психических расстройств
Постоянное чувство сильной тревоги может быть не просто эмоциональной реакцией на стресс, а признаком серьезных психических расстройств. Об этом «Ленте.ру» рассказал психиатр, главный врач клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов.
По словам специалиста, одним из состояний, при котором возникает выраженная тревога, является паническое расстройство. В подобных случаях человек сталкивается с внезапными приступами интенсивного страха, сопровождающимися ярко выраженными физическими проявлениями.
Кроме того, хроническое беспокойство нередко наблюдается при генерализованном тревожном расстройстве. Врач отметил, что люди с таким диагнозом практически постоянно находятся в ожидании неблагоприятных событий и испытывают тревогу по самым разным поводам — от бытовых вопросов до рабочих задач, которые еще даже не наступили.
Еще одной возможной причиной навязчивой тревожности психиатр назвал обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). При этом заболевании тревога проявляется в виде повторяющихся навязчивых мыслей, а для снижения внутреннего напряжения человек начинает регулярно выполнять определенные ритуальные действия, например многократно мыть руки или неоднократно проверять одни и те же предметы.
Эксперт также пояснил, что патологическую тревогу можно отличить от естественного волнения. Если обычное беспокойство связано с конкретной ситуацией, то при психическом расстройстве чувство тревоги возникает без очевидной причины, становится навязчивым и практически не поддается внутреннему контролю, существенно ухудшая качество жизни.
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