Психиатр рассказал, какие болезни может скрывать постоянная тревога

Постоянное чувство сильной тревоги может быть не просто эмоциональной реакцией на стресс, а признаком серьезных психических расстройств. Об этом « Ленте.ру » рассказал психиатр, главный врач клиники ментального здоровья «Аксона» Эдуард Холодов.

По словам специалиста, одним из состояний, при котором возникает выраженная тревога, является паническое расстройство. В подобных случаях человек сталкивается с внезапными приступами интенсивного страха, сопровождающимися ярко выраженными физическими проявлениями.

Кроме того, хроническое беспокойство нередко наблюдается при генерализованном тревожном расстройстве. Врач отметил, что люди с таким диагнозом практически постоянно находятся в ожидании неблагоприятных событий и испытывают тревогу по самым разным поводам — от бытовых вопросов до рабочих задач, которые еще даже не наступили.

Еще одной возможной причиной навязчивой тревожности психиатр назвал обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). При этом заболевании тревога проявляется в виде повторяющихся навязчивых мыслей, а для снижения внутреннего напряжения человек начинает регулярно выполнять определенные ритуальные действия, например многократно мыть руки или неоднократно проверять одни и те же предметы.

Эксперт также пояснил, что патологическую тревогу можно отличить от естественного волнения. Если обычное беспокойство связано с конкретной ситуацией, то при психическом расстройстве чувство тревоги возникает без очевидной причины, становится навязчивым и практически не поддается внутреннему контролю, существенно ухудшая качество жизни.

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