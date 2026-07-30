Слабительное из супермаркета: онколог назвал продукт, который работает как таблетки, но вкуснее в сто раз

Россиянам, мучающимся от запоров, больше не нужно травить себя аптечной химией — онколог Владимир Ивашков заявил, что обычный чернослив по силе действия не уступает слабительным препаратам, а вдобавок еще и радует вкусом. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач развеял сомнения скептиков: чернослив — это не бабушкин миф, а метод с солидной доказательной базой. В сухофруктах содержится ударная доза сорбитола и пищевых волокон, которые мягко, но уверенно разгоняют перистальтику кишечника. Ивашков подчеркнул, что эффект сравним с тем, что дают популярные аптечные слабительные, но без риска привыкания и побочек.

При этом онколог отметил приятный бонус: чернослив не противно пить или глотать, его можно просто есть — и получать удовольствие. Врач прямо сказал, что продукт однозначно работает, и рекомендовал смело вводить его в ежедневный рацион тем, кто страдает от задержек стула.



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