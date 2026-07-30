Массовое ДТП на МКАД: пять машин столкнулись, есть погибший

На 30-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти транспортных средств. В результате аварии пострадали три человека, один из них скончался, сообщили в столичном Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, пишет « Мослента ».

Спасателям пришлось деблокировать одного из пострадавших из поврежденного автомобиля. Еще одна участница аварии — пожилая женщина — была эвакуирована в профильное медицинское учреждение с помощью санитарного вертолета. Состояние остальных раненых уточняется.

В ведомстве отметили, что на месте происшествия работали оперативные службы, движение на участке МКАД было частично ограничено. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства столкновения.

Прокуратура Южного административного округа взяла ход проверки под особый контроль. Надзорное ведомство оценит соблюдение требований безопасности на данном участке дороги и даст правовую оценку действиям всех участников аварии. По факту происшествия проводится доследственная проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

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