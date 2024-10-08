Блогер Васильев считает, что воспитание современных детей превратило их в снежинок

По словам блогера Стаса Васильева, тот вариант поведения, который был принят учителями в нашем детстве, с унижениями и оскорблениями неприемлем, однако воспитание человека таким образом, что он станет считать, что все ему обязаны, тоже неправильно. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он уточнил, что при этом сегодня все дети ведут себя как «соевые», будто бы над всеми совершалось насилие, поэтому у них множество заболеваний имеется.

По мнению эксперта, современных детей в итоге просто превратили в снежинок.

Ранее сообщалось, что прокуратура вмешалась в конфликт из-за отказа брать учеников в 10-й класс в московской школе.