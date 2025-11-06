Агротехнологический класс открылся в школе городского округа Коломна

В учебном заведении школьников 7-11 классов подготавливают к поступлению в вузы и колледжи с аграрным профилем обучения. Молодые специалисты по окончанию обучения смогут трудоустроиться в агропромышленном комплексе.

«Класс создан по пилотному проекту Минсельхоза России при инициативе нашего озерского агрохолдинга «ОСП Агро» и в рамках реализации федерального проекта «Кадры в АПК». Первым агротехклассом стал 7а класс – 23 ученика, которые хотят заниматься сельским хозяйством», — рассказала директор Емельяновской школы Ирина Королева.

Торжественное открытие нового агротехнического класса состоялось с участием первых лиц региона и представителей образования. На мероприятии присутствовали глава городского округа Александр Гречищев, депутат Мособлдумы Игорь Исаев, начальник управления Министерства сельского хозяйства Московской области Виктор Водовозов, а также педагоги, родители и будущие ученики.

«Вы со школьной скамьи начинаете изучать очень важные направления и к моменту получения аттестата каждый из вас, я уверен, определится с будущей профессией. Тот вектор, который вы выбрали — безусловно, очень важен и для нашей страны в целом, и для каждого человека», — обратился к школьникам Александр Гречищев.

Образовательная программа агротехкласса построена на углубленном освоении биологии, химии, математики и физики с обязательным практическим компонентом. Ученики получают доступ к современному оборудованию: гидропонным установкам, интерактивным симуляторам, многофункциональным учебным комплексам, микроскопам и сухожарам.