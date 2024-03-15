Академик Ямбург считает необходимым проведение педагогических расследований конфликтов в школах

Конфликты между школьниками и учителями всегда вызывали острую реакцию в нашем обществе. При этом с появлением гаджетов школьники ведут видеосъемку и выкладывают такого рода видео в Интернет. По словам заслуженного учителя РФ Евгения Ямбурга, в некоторых случаях несдержанность педагогов является следствием долгой манипулятивной игры опытных хулиганов, задающихся именно целью вывести педагога из себя и подставить его. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он уточнил, что педагоги могут быть также источником агрессии, но на Западе существует должность специального завуча, который участвует в решении подобного рода конфликтов.

По мнению заслуженного учителя РФ, школьники в действительности являются весьма большими провокаторами, поскольку во многих случаях такие видео могут быть хорошо продуманным сценарием.

Он подчеркнул, что моментально назначать виновных в конфликтах между учениками и учителями нельзя, поскольку каждый индивидуальный случай требует отдельного педагогического расследования.