Александр Легков отметил важность создания Школ равных возможностей

Школа равных возможностей в Химках — уникальный образовательный комплекс, где детей с умственной отсталостью и расстройством аутистического спектра сопровождают с дошкольного возраста и до самых выпускных экзаменов в девятом классе. Также им дают возможность поступить в один из двух колледжей, с которыми у школы есть договоренность, — филиал Дмитровского техникума в Запрудне и колледж «Подмосковье» в Химках.

У школы два корпуса. На Куркинском шоссе расположены детский сад и начальные классы. В корпусе на Московской улице учатся с 1 по 9 класс, всего 135 детей, в том числе с довольно тяжелыми проявлениями диагнозов. В каждом классе не больше 13 человек.

Программа обучения адаптированная, она исключает химию, физику и иностранные языки. Зато ведется серьезный упор на ручной труд. Здесь работают швейная, столярная, слесарная мастерские, а также мастерские для занятий поварским делом и сельским хозяйством.

Легков отметил, что опыт Химок по современному образованию для «особенных» детей необходимо распространить на все муниципалитеты, а также решить некоторые проблемы сферы, в том числе, на законодательном уровне.