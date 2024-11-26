Аналитик Деревягин назвал более предпочтительный уровень образования в России сегодня

По его словам, следует различать две вещи: причину загруженности и субъективную настроенность на нее. Так, причина загруженности школьника может быть внутренней, социальной или психологической. Внутренняя связана с ребенком, психологическая — с семьей, социальная — с микросоциумом.

Эксперт пояснил, что, несмотря на то что многие родители выбирают для своих детей сегодня именно обучение в вузе, не стоит забывать о том, что высшее образование не гарантирует высоких должностей и финансового благополучия. Так, финансовый уровень выпускников среднепрофессиональных организаций выше за более короткие сроки. Попасть на руководящие должности через высшее образование возможно только в случае наличия военного и управленческого образования госорганизаций, но следует учитывать, что конкуренция в данных сферах весьма высока.

По его мнению, в старшей школе сегодня ведется жесткая борьба за высшее образование, воспринимая это как безальтернативный вариант, тем не менее многие идут в высшее образование без четкого понимания собственных целей. К тому же модель нынешнего отечественного школьного образования, сформированная в прошлом, устарела, его следует адаптировать к современным социально-экономическим и политическим реалиям.

Ранее сообщалось, что стартовал прием заявок на участие в конкурсах на соискание федеральных премий в сферах образования и науки.