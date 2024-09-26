Артем Охрименко покинул пост министра образования Подмосковья
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Артем Охрименко покинул должность министра образования Московской области.
На этот пост Артем Охрименко был назначен весной текущего года. Теперь исполнять обязанности министра образования Подмосковья будет Ингрид Пильдес, которая ранее была назначена заместителем министра.
Ранее в правительстве Подмосковья произошли другие кадровые изменения. Министр социального развития Людмила Болатаева была назначена на должность вице-губернатора, а министр экономики и финансов Наталья Масленкина стала первым зампредом. Их кандидатуры предложил губернатор Андрей Воробьев, а после утвердили депутаты Мособлдумы.