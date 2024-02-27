Автоэксперт Сажин пояснил причины недоверия автошколам с низкой стоимостью услуг

Кабмин с 1 апреля хочет значительно расширить список обязательных требований при лицензировании автошкол. Автоэксперт Владимир Сажин рассказал, как это станет происходить и почему сегодня возникла такая потребность. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, данная проблема существует с 2014 года, и до сих пор ее никто не может решить.

Эксперт добавил, что на данный момент вновь активно проводится проверка материально-технической базы. Тем не менее для старта работы данной реформы следует осуществлять доскональные проверки также и наличия людей на местах, тем занятий, методических пособий.

По его мнению, в связи с целым комплексом нарушений там множество учеников, которые в итоге не могут сдать экзамены.

Автоэксперт подчеркнул, что важно не забывать о том, что уроки по вождению не могут стоить дешевле поездки на такси или каршеринге.