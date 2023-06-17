Бесплатное обучение можно пройти в центре дополнительного образования РАНХиГС

Жители Подмосковья могут пройти бесплатное обучение в центре дополнительного образования Московского областного филиала РАНХиГС. Программа реализуется в рамках федерального проекта «Содействие занятости» нацпроекта «Демография».

Обучение бесплатно могут пройти официально нетрудоустроенные жители, молодые матери в декрете, жители в возрасте от 50 лет, работники под риском увольнения, студенты, граждане, отслужившие по призыву и нетрудоустроенные в течение как минимум четырех месяцев, а также ветераны боевых действий, участвовавшие в СВО.

Доступны следующие программы профессиональной переподготовки: «Налоги. Бухгалтерский учет. Аудит», «Практика управления государственными, муниципальными и корпоративными закупками», «Профессиональное управление государственными и муниципальными закупками», «Специалист по кадрам с изучением программы «1С: Зарплата и Управление персоналом», «Управление персоналом и кадровое делопроизводство», «Эффективное управление персоналом, кадровый менеджмент», «Цифровой маркетинг».

Также доступны программы повышения квалификации: «Складская логистика с изучением программы «1С: Предприятие 8. Управление торговлей», «Менеджер по контекстной рекламе. Реклама в Яндекс, Google», «Специалист по работе с электронными торговыми площадками. Маркетплейсы», «Управление государственными и муниципальными закупками», «Основы ПК + 1С: Управление торговлей», «Проектирование и сметное дело», «Специалист кадровой службы», «Специалист по подбору персонала», «Специалист службы делопроизводства», «Менеджер по туризму», «Специалист архива», «Менеджер по продажам», «HR-аналитика», «Кадровое делопроизводство».

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке с присвоением новой квалификации или удостоверение о повышении квалификации.

Подробная информация по телефону 8 (495) 926-37-28. Также можно написать на почту demografiya-mo@ranepa.ru.