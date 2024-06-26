Биолог Лялина считает, что на выпускном вечере стоит отказаться от алкоголя и жирных закусок
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По словам биолога Ирины Лялиной, во время выпускного вечера следует отказаться от алкогольных напитков и жирных закусок. Об этом сообщает NEWS.ru.
Она добавила, что стоит избегать пиццы, чипсов, наггетсов и прочего фастфуда. Также не нужно перебарщивать с салатами, обильно заправленными майонезом.
По мнению эксперта, не нужно и злоупотреблять сладостями, газированными напитками и кондитерскими изделиями, поскольку в них много сахара и калорий. Напротив, следует отдать предпочтение свежим овощам, фруктам, нежирному мясу и рыбе.
Она отметила, что можно есть сыр, тарталетки с начинками из салатов и паштетов, роллы из лаваша с курицей. Из напитков рекомендуется отдавать предпочтение воде с ломтиками лимона, лайма, огурца или ягод, чаю и смузи.