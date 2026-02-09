«Бюджетных мест станет больше, но не для всех»: какие направления обучения в России в приоритете

Система профессионального и высшего образования в России готовится к изменениям. Министерство науки и высшего образования РФ планирует сократить количество платных мест в колледжах к 2029 году. Речь идет в первую очередь о негосударственных учебных заведениях и специальностях, не пользующихся спросом на рынке труда.

Вице-спикер Государственной думы РФ Виктория Абрамченко накануне заявила о необходимости разработки новых правил для учреждений среднего профессионального образования.

Как пишет издание «РосБалт», в Санкт-Петербурге вузы получили увеличенное количество бюджетных мест на 2026-2027 учебный год. Всего было выделено более 34 тыс. мест, что примерно на 10% больше, чем в предыдущем году.

Традиционно больше всего бюджетников примут Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, СПбГУ и Горный университет.

При этом, отмечается источник, наблюдается четкий приоритет в распределении бесплатных мест. Их число увеличивается на инженерных, сельскохозяйственных, медицинских, естественно-научных и математических направлениях. В то же время ожидается сокращение бюджетного приема на специальности, связанные с искусством, культурой и гуманитарными науками.

Эксперты и чиновники указывают на системные проблемы высшей школы. Отмечается снижение престижа и качества образования: многие студенты поступают в вузы формально, «для галочки», что ведет к низкому уровню подготовки. Создается иллюзия доступности образования, когда выпускники получают дипломы, невостребованные на рынке труда.

Для решения этих проблем, по мнению специалистов, необходимо повысить качество выпускников через тесное сотрудничество с бизнесом и обновление учебных программ. Также важна способность системы к быстрой адаптации под меняющиеся требования экономики.

Ключевым фактором остается создание конкурентоспособных условий труда для выпускников, чтобы их знания и навыки находили достойное применение.

Ранее стало известно, что высшее образование в России оказалось дороже, чем в европейских странах.