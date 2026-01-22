Высшее образование в России оказалось дороже, чем в европейских странах

Высшее образование в России по стоимости превышает аналогичные предложения в большинстве европейских стран. Об этом свидетельствует исследование сервиса по подбору вакансий HeadHunter.

Средняя цена года обучения в российских вузах в 2025 году составила около 225 тыс. руб., что эквивалентно примерно €2440.

Для сравнения, во Франции годовой взнос за обучение на программах бакалавриата в государственных университетах составляет лишь €178 (чуть больше 16 тыс. руб.).

В 14 странах Европейского союза (ЕС), включая Германию, Чехию и Финляндию, получение высшего образования на национальном языке в государственных вузах является полностью бесплатным как для своих граждан, так и для иностранных студентов.

При этом, как отмечают аналитики, ни один российский университет не входит в мировой топ-200 рейтингов по качеству и объему научно-исследовательской работы.

Стоимость обучения в России сильно варьируется в зависимости от вуза и его расположения. Лидерами по цене являются ведущие столичные университеты: в Московском физико-техническом институте (МФТИ) год обучения может достигать 767 тыс. руб., в Московском государственном университете (МГУ) — до 734 тыс. руб.

Также в число самых дорогих входят Высшая школа экономики (ВШЭ) и Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

Наблюдается значительный региональный разрыв. В Москве средняя стоимость обучения составляет 450-500 тыс. руб. в год, тогда в регионах она может начинаться от 100 тыс. руб.

Эксперты в сфере образования ожидают, что эта ситуация, на фоне продолжающегося сокращения количества бюджетных мест и общего роста цен, приведет к повышению учебной миграции.

Все больше абитуриентов и их семей могут рассматривать возможность получения качественного высшего образования за рубежом как более финансово доступную альтернативу.

Ранее сообщалось, что Минобрнауки упразднит подачу заявлений через сайты вузов с 2026 года.