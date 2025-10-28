Блогер Гоблин призвал вернуть одну практику из СССР

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный под псевдонимом Гоблин, высказался против идеи увеличения школьного обучения до 12 лет. В эфире радио Sputnik он отметил, что стране стоит не усложнять систему, а вернуть проверенные временем подходы, передает Лента.ру .

Пучков заявил, что советская школьная программа давала ученикам реальные знания и была выстроена логично. По его словам, современные реформы часто усложняют процесс, но не повышают качество образования.

Также блогер предложил возродить систему профессионально-технических училищ, где подростки после восьмого класса могли получить рабочую специальность. Он подчеркнул, что это помогало многим быстрее встать на ноги и приносило ощутимую пользу экономике.

Пучков отметил, что профтехобразование обеспечивало страну кадрами и давало молодежи уверенность в будущем, чего сегодня, по его мнению, не хватает.

