Блогер Васильев назвал вариант борьбы с буллингом в школах

В Нижнем Тагиле старшеклассники устроили расправу над подростком в связи с электронной сигаретой, снимая все на камеру. Блогер Стас Васильев предложил вариант борьбы с буллингом. Об этом сообщило радио Sputnik.

По его словам, прежде всего педагоги должны быть авторитетами, ценности в обществе другие. В целом тех, кто учиняет травлю, следует в детскую комнату милиции отправлять, чтобы с ними провели разговор, а потом отправить на исправительные работы и снимать видео.

Блогер добавил, что люди получают огромную психологическую травму и потом всю жизнь от этого страдают. Однако травят чаще всего тех, кто слабее, в связи с чем детей с детства надо приучать к спорту.

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