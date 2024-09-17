Психолог Коржаева пояснила, почему напавший в Челябинске на одноклассников подросток считал себя чужим среди близких

По словам психолога Ирины Коржаевой, если ребенок в возрасте 13 лет слишком тихий и испытывает трудности в общении со сверстниками, это является поводом насторожиться. Об этом сообщил Life.ru.

Она уточнила, что напавший школьник ощущал себя чужим среди близких и одиноким, что подтверждают его соцсети. Свою роль в этом мог сыграть и буллинг со стороны одноклассников.

По мнению эксперта, устанавливать высокий уровень доверия следует с самого момента рождения ребенка, и если этого не добиться, то конечное поведение ребенка станет трудно предсказать. В любой непонятной ситуации он должен приходить домой и спокойно, не боясь осуждения, рассказывать, что с ним происходит.

Она добавила, что родителям важно научить часто путающегося в себе подростка не поддаваться панике в стрессовых ситуациях и действовать разумно.

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