РБК: прокуратура вмешалась в конфликт из-за отказа брать учеников в 10-й класс

Столичная школа №57 нарушила права ребенка, как говорится в жалобе одного из родителей. Об этом также сообщил РБК, ссылаясь на ответ надзорного ведомства.

Московская прокуратура выступила в защиту права ученика на получение среднего образования. Было установлено, что столичная школа №57 нарушила права ребенка, отказав ему в зачислении в 10-й класс.

Ведомство обратилось в департамент образования и науки Москвы с требованием принять дополнительные меры для обеспечения прав несовершеннолетних.

Также обращение прокуратуры направили директору указанного образовательного учреждения. Его необходимо было рассмотреть в безотлагательном порядке. А меры для устранения проблемы требовалось устранить в течение одного календарного месяца.

В итоге ее удалось решить — школьника рекомендовали к поступлению в 10-й класс. Однако ученик решил продолжить обучение в другом месте. Так или иначе, с аналогичной ситуацией столкнулись и другие родители во многих российских регионах.

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