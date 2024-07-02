Более 20 тысяч заявлений подано в колледжи и техникумы Подмосковья
Фото: [Министерство образования МО]
Уже более двадцати трех с половиной тысяч заявлений поступило в подмосковные колледжи и техникумы. Об этом говорится в сообщении Министерства образования Московской области.
В текущем году в учреждениях было увеличено количество бюджетных мест. Теперь их девятнадцать тысяч. В первую очередь нововведения касаются специальности сварщика и направления «технология машиностроения».
Самым востребованным среди абитуриентов стал колледж «Подмосковье», куда было подано 1,6 тысячи заявлений. Также в лидерах — Щелковский и Электростальский колледжи.
Наибольшее число абитуриентов — свыше двух тысяч ребят — подали заявления на направление «Информационные системы и программирование».