Более 20 тысяч заявлений подано в колледжи и техникумы Подмосковья

Уже более двадцати трех с половиной тысяч заявлений поступило в подмосковные колледжи и техникумы. Об этом говорится в сообщении Министерства образования Московской области.

В текущем году в учреждениях было увеличено количество бюджетных мест. Теперь их девятнадцать тысяч. В первую очередь нововведения касаются специальности сварщика и направления «технология машиностроения».

Самым востребованным среди абитуриентов стал колледж «Подмосковье», куда было подано 1,6 тысячи заявлений. Также в лидерах — Щелковский и Электростальский колледжи.

Наибольшее число абитуриентов — свыше двух тысяч ребят — подали заявления на направление «Информационные системы и программирование».