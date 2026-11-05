Сигнал из глубин космоса заинтересовал наблюдателей за инопланетной жизнью: ученые проверяют его происхождение

Ученые, занимающиеся поиском внеземной жизни, обнаружили необычный радиосигнал в данных крупнейшего в мире радиотелескопа FAST, пишет Daily Mail со ссылкой на исследование в The Astronomical Journal. Сигнал нашли в наблюдениях системы K2-155 примерно в 238 световых годах от Земли, где находятся три так называемые суперземли.

Особый интерес вызвало то, что сигнал NBS 260108 оказался очень узким по частоте и постепенно смещался со временем. Такие характеристики ученые внимательно изучают, потому что они могут быть свойственны искусственным передатчикам.

Кроме того, сигнал появился только в одном из 19 лучей телескопа — именно в том, который был направлен на K2-155. В соседних направлениях такого сигнала не обнаружили.

Однако это пока не означает, что ученые нашли сообщение от инопланетян. Авторы подчеркивают, что обнаружение интересного сигнала и установление его происхождения — разные задачи. Источником все еще могут оказаться земные помехи или оборудование.

Система K2-155 интересна тем, что одна из ее планет, K2-155d, находится недалеко от так называемой зоны обитаемости, где теоретически может существовать жидкая вода.

Теперь исследователям предстоит повторно изучить исходные данные всех 19 приемников FAST и проверить, действительно ли сигнал пришел из космоса. Пока его происхождение остается неизвестным.