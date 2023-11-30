Более 30 тысяч подмосковных школьников написали региональную работу по обществознанию

Более тридцати тысяч учащихся десятых классов подмосковных школ написали региональную диагностическую работу по обществознанию. Об этом рассказали в Минобразования области.

Контрольная прошла сегодня. Ее цель — определить уровень освоения предмета, выявить пробелы в знаниях и помочь их устранить.

Работу выполняют на компьютерах или на бланках. В контрольной восемнадцать заданий, на некоторые из них необходимо дать развернутый ответ. На выполнение работы выделяется полтора часа.

Максимум баллов, начисляемых за работу, — 44. Минимальное количество баллов, которое необходимо набрать, составляет 18. Результаты контрольной объявят до 6 декабря.

В следующем месяце учащиеся десятых классов будут писать аналогичную работу по математике, а также метапредметную работу.