Более 30 выпускников Волоколамска стали медалистами благодаря успехам в учебе

В Волоколамском округе подвели итоги учебного года: 31 выпускник удостоен медалей «За особые успехи в учении». Золото получили 20 ребят, серебро — 11. Еще шесть школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов, причем двое из них добились максимального результата сразу по двум предметам. В целом по Московской области медалистами стал почти каждый пятый одиннадцатиклассник.

Волоколамские школьники показали высокие результаты на выпускных экзаменах. Медали стали заслуженной наградой за упорный труд, дисциплину и поддержку учителей с родителями. Шесть выпускников округа получили сто баллов на ЕГЭ, при этом двое из них покорили высший порог сразу по двум дисциплинам.



В масштабах Московской области медали получили 8,6 тысячи одиннадцатиклассников. Золотыми наградами отмечены почти пять тысяч выпускников, серебряными — 3,6 тысячи. Всего школы региона в этом году окончили 39 тысяч человек, так что медалистом стал практически каждый пятый.



Вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева отметила, что количество медалистов за последние три года выросло более чем на 20%. Рост связан с улучшением качества образования, развитием естественно-научного и математического профилей, предпрофессиональных классов и сотрудничеством с компаниями-партнерами.



Чтобы получить золотую медаль, нужно иметь итоговые пятерки по всем предметам и набрать не менее 70 баллов по русскому языку и одному из экзаменов по выбору. Для серебряной допускаются не более двух четверок, а минимальный порог по русскому языку и второму предмету составляет 60 баллов. Обе награды дают дополнительные баллы при поступлении в вузы, что делает борьбу за них особенно значимой для будущих абитуриентов.