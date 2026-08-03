Губернатор Подмосковья проверил готовность нового образовательного комплекса в Котельниках

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с депутатом Госдумы Романом Терюшковым проверил ход подготовки нового воспитательно-образовательного комплекса в Котельниках к учебному году. Учреждение примет более 2 тыс. детей.

«К 1 сентября в Подмосковье мы открываем 14 школ (прим. всего в этом году — 16), еще 48 — капитально ремонтируем. Все это очень ответственная работа, к началу учебного года они должны быть готовы. (.) Востребована школа полного дня, когда дети в одном месте могут заниматься спортом, творчеством. Важно не только построить замечательный новый комплекс, но и, конечно, сделать все, чтобы дети смогли получить здесь качественное образование. Спасибо педагогам, спасибо всем, кто к нам приезжает», — отметил губернатор.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 1/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 2/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 3/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 4/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 5/6 Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области/Екатерина Агеева ] 6/6

Комплекс строится в микрорайоне Опытное поле. Сейчас степень его строительной готовности составляет более 95%. Площадь объекта составит свыше 33 тыс. кв. м.

В состав комплекса войдут школа на 2,1 тыс. учеников и дошкольное отделение на 350 мест. В нем обустроят 84 учебных кабинета, 4 спортзала, актовый зал на 800 мест, столовую, 2 библиотеки, а также лаборатории и кабинеты для проектной и технологической работы.

Уже сформированы 60 классов более чем на 1,6 тыс. учеников. Дошкольное отделение рассчитано на 14 групп. В сентябре откроют первые 5 на 130 мест. Сейчас зачисления ожидают 76 детей.

С открытием комплекса удастся разгрузить ближайшую СОШ № 3, где во вторую смену учатся порядка 200 младшеклассников. При этом в комплексе будет создан запас мест с учетом дальнейшего роста города.

В партнерстве с Тимирязевской академией, МГТУ «СТАНКИН» и МИРЭА предусмотрены специализированные программы, лабораторные занятия и встречи с преподавателями вузов.

«Педагогический штат укомплектован на 100%. Кроме этого, мы расширяем сеть предпрофессиональных, предпрофильных и математических классов. С 7 класса в основной школе вводим аграрное, инженерное, IT- направления», — рассказала директор школы № 3 Оксана Романова.

Для комплекса строится отдельная подъездная двухполосная дорога протяженностью около 550 м. Она свяжет 3-й Покровский проезд с Сосновой улицей. Также обустроят тротуары и парковки на 143 места. Рабочее движение планируется запустить 29 августа. Полное завершение работ состоится до конца года.

«Мы видим, как за последние 10 лет преобразились Котельники: два больших воспитательно-образовательных комплекса на 5 тыс. детей, один из них откроет свои двери 1 сентября; школа в микрорайоне Южный. Когда появляются такие современные объекты, мы понимаем, что и качество образования, и воспитания будет расти», — отметил Терюшков.

Ранее сообщалось, что в рамках рабочей поездки в Ленинский округ губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил готовность нового детского сада в ЖК «Первый Южный».