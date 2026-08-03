В Измайловском парке прошел юбилейный, десятый благотворительный забег «Без границ» фонда «Спорт для Жизни». Почетный гражданин Реутова, 17-кратная чемпионка международных марафонов Людмила Колобанова в 82 года преодолела 5-километровую дистанцию, став самой старшей участницей старта. Как пишет REGIONS , пример вдохновил десятки спортсменов, а реутовское беговое сообщество собрало ₽120 тысяч для подопечных фонда.

Несмотря на сильную жару, сотни любителей и профессионалов бега собрались в Измайловском парке на юбилейный старт. Для Людмилы Колобановой это уже третий благотворительный забег. На вопросы о результате легендарная спортсменка отвечает философски: в таких событиях нет проигравших, здесь побеждает каждый, кто вышел на старт.

Фигура 82-летней бегуньи на трассе стала мощным мотиватором. Участники постоянно подходили к ней со словами благодарности, называя главным ориентиром и примером для новичков.

Одним из героев события стал руководитель реутовского бегового сообщества «5 верст» Дмитрий Копша. Всего за три недели до московского старта он пробежал 107-километровый ультрамарафон в Суздале и объявил сбор средств: каждый километр конвертировался в тысячу рублей для фонда. Благодаря общим усилиям реутовчан собрано уже ₽120 тысяч.

Особыми гостями забега стала семья Никифоровых. Дмитрий и его сын Максим, у которого с рождения ДЦП, вручали памятные медали участникам на финише. Несмотря на недуг, Максим ведет активный образ жизни вместе с командой «5 верст» — за его плечами Московский марафон и забег «Белые ночи».

Прямо на марафоне Людмила Колобанова поддержала идею Никифоровых организовать на День города Реутова символический заезд на колясках. В городе уже есть около пяти колясочников, готовых к такому старту. Подобная акция, по ее словам, покажет, что люди с особенностями здоровья живут полной жизнью, двигаются вперед и вдохновляют окружающих ценить каждый миг.

Один юбилейный забег в Москве не только помог собрать средства для взрослых и детей с ограниченными возможностями, но и дал старт новой вдохновляющей традиции для Реутова.