В реабилитационном центре в Сергиевом Посаде открыли филиал автошколы для ветеранов СВО
Филиал автошколы для ветеранов СВО открыли в Центре имени А. И. Мещерякова
Фото: [Медиасток.рф]
Филиал автошколы для ветеранов СВО начал работать в Центре имени А. И. Мещерякова. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Мы видим, насколько востребованным оказался подобный проект, который ранее успешно стартовал в реабилитационном центре „Ясенки“. Там бойцы не только осваивают вождение автомобилей с ручным управлением, но и получают возможность трудоустроиться инструкторами, передавая свой опыт другим», — отметил глава министерства Андрей Кирюхин.
Первые кандидаты уже приступили к прохождению медкомиссии. Занятия будут проходить с использованием адаптированных автомобилей при поддержке опытных инструкторов.
Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев доложил президенту РФ Владимиру Путину о мерах поддержки для участников СВО в регионе.