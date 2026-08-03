В Электрогорске ночные воры устроили «демонтаж» ВАЗ-2107

В Электрогорске Мособласти неизвестные среди ночи разобрали припаркованный у дома ВАЗ-2107 и вынесли из салона сиденья вместе с набором инструментов. Как пишет REGIONS , ущерб оценили в 6 000 рублей. Владелец автомобиля дал ворам сутки на возврат похищенного — иначе последует заявление в полицию.

Житель Электрогорска обнаружил утром, что его ВАЗ-2107, припаркованный у многоквартирного дома на улице Горького, лишился сидений. Вместе с креслами пропал и ящик с инструментами. Общая сумма ущерба — около 6000 рублей.

Потерпевший опубликовал пост в местных соцсетях, обратившись напрямую к злоумышленникам. Он предупредил: в течение дня планирует собрать записи с видеорегистраторов соседних машин и камер наблюдения, после чего напишет заявление в полицию. Если похищенное вернут добровольно, он готов решить вопрос без дальнейших разбирательств.

Инцидент вызвал бурные обсуждения среди жителей. Многие удивлены наглостью воров, не побоявшихся разбирать автомобиль прямо во дворе многоквартирного дома, да еще и в ночное время. Особенно поразил выбор «добычи» — кража автомобильных кресел и инструментов встречается нечасто.

В полиции Павлово-Посадского округа напомнили, что хищение чужого имущества, независимо от суммы, — уголовно наказуемое деяние. Участковым поручили провести поквартирный обход и изучить записи с камер. Водителей призывают быть бдительными и не оставлять ценные вещи в салоне. Всех, кто располагает информацией о случившемся, просят сообщить в местное отделение или по номеру 112. Возможно, добровольный возврат похищенного поможет ворам избежать более серьезных последствий.