Более 60 тыс. звонков поступило на горячую линию Координационного центра паллиативной помощи Подмосковья с начала его работы в августе 2022 года. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

За все время работы центра специалисты горячей линии также организовали более 218 тыс. выездов патронажных бригад на дом и госпитализацию почти 87 тыс. пациентов.

«Развитию паллиативной помощи в регионе уделяется большое внимание. В рамках этой работы мы открыли школы для родственников пациентов, нуждающихся в паллиативном уходе. В настоящее время в Московской области работают 42 такие школы, а обучение в них абсолютно бесплатно. Возможностью обучиться уходу за близкими уже воспользовались свыше 2 тыс. человек, получивших практические навыки ухода за близкими», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Он добавил, что в Подмосковье также работают Школы гигиены полости рта для детей, нуждающихся в паллиативной помощи. Обучение в них прошли порядка 700 родственников таких ребят.

Единый номер службы паллиативной помощи региона: 8 (498) 683-83-83. Звонки принимают круглосуточно. Также в области действует сайт «Паллиативная помощь».

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев осмотрел новую поликлинику в Ногинске, где заработало детское отделение.