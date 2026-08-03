«Его убили тупым предметом»: отец покойного певца, выступавшего перед Ким Чен Ыном, требует пересмотреть его дело

Адвокат Евгений Черноусов сообщил ТАСС о новой версии смерти известного оперного певца Евгения Кунгурова, который в 2023 году исполнил «Очи черные» для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Оказалось, что отец артиста, Виктор Кунгуров, убежден: его сын сводил счеты с жизнью, а был убит.

По словам мужчины, Евгению нанесли удар тупым твердым предметом по голове, что привело к смертельной черепно-мозговой травме. Затем, как считает Виктор Кунгуров, неизвестный инсценировал самоубийство, чтобы скрыть следы преступления.

Адвокат отметил, что черепно-мозговая травма — единственное повреждение, которое не соответствует официально названным обстоятельствам гибели артиста.

Отец певца уже обратился в Генпрокуратуру РФ с требованием передать расследование в Следственный комитет России (СКР) и переквалифицировать дело на умышленное убийство группой лиц.

Кроме того, Виктор Кунгуров просит возбудить дело о краже: из квартиры Евгения пропали документы, благодарственные письма, награды, концертные костюмы, дорогие часы и два мобильных телефона.

Напомним, тело 40-летнего Евгения Кунгурова без признаков жизни нашли у дома на Зоологической улице в центре Москвы 8 апреля 2024 года. Семье артиста дважды отказывали в возбуждении уголовного дела, объясняя смерть самоубийством на фоне депрессии.

Однако благодаря настойчивости и многочисленным жалобам отца, в апреле 2026 года СК все же возбудил дело по статье о доведении до самоубийства. Согласно материалам дела, певцу систематически угрожали, жестоко обращались или унижали его достоинство.

Ранее певец Стас Намин дал показания по делу пасынка, убившего его сына и бывшую свекровь.