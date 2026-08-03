Сельхозпроизводителей Подмосковья пригласили поучаствовать в выставке Food Africa в Каире

Сельхозпроизводителей Подмосковья пригласили поучаствовать в международной выставке продуктов питания и напитков Food Africa, которая пройдет с 7 по 10 декабря 2026 года в Каире (Египет). Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Участникам будет оказана всесторонняя поддержка, в том числе компенсации затрат на аренду выставочных площадей, информационное продвижение, сопровождение выставочных стендов, доставку образцов.

Желающие принять участие в мероприятии могут подать заявку на сайте «Госуслуги ВЭД». Сделать это нужно до 9 августа.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым, в рамках которой глава региона рассказал о развитии экономики.