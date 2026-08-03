В Подмосковье за неделю отремонтировали ограждения в 11 округах. Об итогах работ рассказали в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в порядок привели объекты в Балашихе, Лыткарине, Павловском Посаде, Химках, Щелкове, Долгопрудном, Дубне, Подольске, Красногорске, Коломне, Мытищах.

К примеру, в Лыткарине отремонтировали ограждения на Парковой улице в окружном центре, в Долгопрудном — на проспекте Ракетостроителей города, в Красногорске — на Институтской улице в Нахабине, в Мытищах — на дороге в деревне Сухарево.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт рабочему движению по предпоследнему участку трассы ЮЛА.