Мособлводоканал провел 678 ремонтных мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения Подмосковья

Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 678 ремонтных мероприятий на сетях водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

«Всего в этом году запланирована замена 1 602 единиц запорной арматуры, установка 148 частотных преобразователей и промывка более 1 тыс. резервуаров чистой воды», — рассказал глава министерства Кирилл Григорьев.

К примеру, в Электростали заменили обратный клапан насоса на напорном выпускном канализационном коллекторе районной канализационной станции. В Шатуре обновили изношенный участок напорного коллектора на улице Жарова. В Орехово-Зуеве полностью обновили систему автоматики на канализационной насосной станции на улице Пролетарка в Куровском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в регионе модернизируют около 500 объектов теплоснабжения.